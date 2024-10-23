У Миколаївській області четверо молодих людей на мопеді підірвалися на залишках дрона РФ

Четверо молодих людей травмувалися від вибуху, наїхавши на залишки російського БпЛА на Миколаївщині. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«Нещасний випадок стався в полі між селами Сухоєланецької територіальної громади. Троє хлопців і неповнолітня дівчина їхали мопедом польовою дорогою. Зупинившись, почули біля себе вибух – у всіх осколкові поранення», — розповіли рятувальники.
Постраждалих госпіталізували до лікарні. Фахівці встановили, що предмет, який здетонував — це залишки від ворожого БпЛА.
Раніше російські окупанти атакували дроном зупинку в Херсоні, є постраждалі.
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