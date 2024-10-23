Оккупанты на трех направлениях взяли тактическую паузу, штурмы уменьшились: есть причина

На трех направлениях — Северский, Краматорский и Торецкий — российских атак стало меньше в течение последних нескольких дней. Россияне взяли тактическую паузу. Об этом рассказала спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире национального телемарафона.



«Количество штурмов на этих направлениях несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг скорее всего взял тактическую паузу для подведения какого-то пополнения живой силы, БК, техники» — отметила она.



По ее словам, когда российские захватчики закончат подготовку, тогда, скорее всего, количество штурмов снова возобновится.



Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины и РФ может стать шагом к завершению горячей фазы войны.