Окупанти на трьох напрямках взяли тактичну паузу, штурми зменшились: є причина

На трьох напрямках — Сіверський, Краматорський та Торецький — російських атак поменшало протягом останніх кількох днів. Росіяни взяли тактичну паузу. Про це розповіла речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі національного телемарафону.



«Кількість штурмів на цих напрямках дещо поменшала. Ми пов'язуємо це з тим, що ворог, швидше за все, взяв тактичну паузу для підведення якогось поповнення живої сили, БК, техніки», — зазначила вона.



За її словами, коли російські загарбники закінчать підготовку, тоді, швидше за все, кількість штурмів знову відновиться.





Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України та РФ може стати кроком до завершення гарячої фази війни. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами у Києві.