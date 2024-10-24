Перші військові з КНДР уже у зоні бойових дій — розвідка

Перші підрозділи військових із КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, уже прибули до зони бойових дій. Зокрема, 23 жовтня їхня поява зафіксована в Курській області Росії, повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.



«Підготовка солдатів армії КНДР, що прибули в Росію, відбувається на п'яти військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора — «Барановський» (Уссурійськ), «Донгуз» (Улан-Уде), «Катеринославський» (Єкатеринславка), 248-й (Князе-Волконське) та 249-й (Сергіївка). На погодження військових із Північної Кореї, які Росія має намір залучити у війні проти України, виділяють кілька тижнів», — зазначається у повідомленні.



За оцінками ГУР, чисельність перекинутих до РФ північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них 500 офіцерів, у тому числі три пхеньянські генерали.



«Відповідальним за контроль військового вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони Росії Юнус-бека Євкурова. Відправлених Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, ліжком, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, згідно з встановленими нормами, щомісяця виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила», — зазначають у розвідці.

Нагадаємо, що у договорі між Росією та КНДР опинився секретний пункт про відправлення північнокорейських солдатів на війну в Україну.



За даними української розвідки, північнокорейські військові мають прибути саме до Курської області РФ.