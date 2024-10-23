КНДР уже отправила в Россию 3000 военных для войны против Украины – СМИ

Северная Корея уже направила 3000 военных в Россию. Об этом сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских законодателей, которые приняли участие в брифинге Национального разведывательного агентства Южной Кореи.



Пхеньян пообещал предоставить в общей сложности около 10 000 военных, развертывание которых, как ожидается, завершится к декабрю. Цифра в 3000 солдат вдвое превышает предварительную оценку численности северокорейских войск, которые уже находятся в России.

Напомним, что в договоре между Россией и КНДР оказался секретный пункт об отправке северокорейских солдат на войну в Украине.