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Северокорейские военные завтра прибудут в Курскую область: что известно

22 октября 2024, 23:42

Северокорейские военные завтра прибудут в Курскую область: что известно

Первые северокорейские войска прибудут в Курскую область России на днях. Как заявил глава разведки Главного управления министерства обороны Украины Кирилл Буданов, корейцы будут помогать российской армии.

По словам Буданова, ожидается, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область уже в среду, 23 октября.

В интервью изданию The War Zone глава ГУР отметил, что неизвестно, сколько их будет и как они будут экипированы.

Ранее СМИ писали, что российские оккупанты сформировали «особый бурятский батальон», укомплектованный гражданами КНДР. Ориентировочное количество личного состава — до 3000 человек. 18 северокорейских военнослужащих уже сбежали с позиций на границе Украины с Брянской и Курской областями РФ.

В свою очередь южнокорейская разведка подтвердила отправку со стороны КНДР в РФ уже 1,5 тыс. спецназовцев для участия в войне с Украиной.

У Украины есть информация о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи, возможно даже двух бригад по 6 тысяч человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Было несколько докладов Главкома Сырского о ситуации на нашем фронте и о перспективах на ближайшее время. В частности, мы имеем информацию о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи — может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов», — сказал Зеленский 22 октября.

Президент подчеркнул, что Украина знает, как ответить на этот вызов. Также важно, чтобы от него не прятались и партнеры. В то же время Зеленский поблагодарил все страны и лидеров, которые осудили присоединение Северной Кореи к российской войне.

В понедельник, 21 октября, Северная Корея отвергла как «беспочвенные слухи» обвинения Южной Кореи и Украины в том, что она отправляет солдат для участия в войне на стороне России в Украине, заявив, что ее отношения с Москвой являются «законными и основанными на сотрудничестве». 

Это была первая официальная реакция Пхеньяна на заявления южнокорейской разведки и видео солдат из КНДР, которые получают военное снаряжение на военной базе в Сергеевке Приморского края России. 

В понедельник Кремль отказался подтвердить сообщения о северокорейских войсках и вместо этого раскритиковал то, что заявления Южной Кореи не поддерживаются ее союзником Соединенными Штатами.

Вашингтон не подтвердил информацию о предполагаемом развертывании войск и лишь высказал комментарии о том, что было бы тревожно, если бы это было правдой.

На отдельном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук призвал к немедленному прекращению растущего военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, которое потенциально делает КНДР «активной стороной в войне».

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