ВСУ уничтожили российский «Ураган»

«Ронины» из состава 65-й ОМБр уничтожили российскую РСЗО БМ-27 «Ураган». Фото: кадр из видео

Военные подразделения «Ронины» из состава 65-й ОМБр уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган». Видео поражения обнародовали на странице подразделения.







Ударный дрон попал в направляющие для ракет, что, однако, не привело к детонации боекомплекта. Тем не менее это не помешало машине выгореть, пишет «Милитарный».



По данным международного OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабного российского вторжения было подтверждено уничтожение или потерю другим путем не менее 89 установок этого типа.



Ранее стало известно, что армия РФ за сутки потеряла 1630 солдат и 34 артсистемы.