Российские войска ударили по Курахово из артиллерии и РСЗО «Ураган»: повреждено культовое сооружение и дом

Россияне атаковали Курахово. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты 20 и 21 августа обстреляли город Курахово Донецкой области с помощью артиллерии и кассетных боеприпасов. Есть повреждения. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



«Во второй половине дня состоялся обстрел центральной части город Курахово из ствольной артиллерии», — отметил он.

По словам Падуна, в зоне поражения оказалась территория магазина, было прямое попадание в культовое сооружение, поврежден частный дом и заправка.

Кроме того, утром 21 августа россияне ударили по Курахово и селу Берестки из РСЗО «Ураган».



Падун добавил, что в течение суток состоялся обстрел села Трудовое из ствольной артиллерии. Повреждены высоковольтные электрические сети.



Ранее мы писали, что всего за 20 августа россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак повреждены дома, культовое сооружение и инфраструктурный объект.