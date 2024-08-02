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Россияне обстреляли Новогродовку из РСЗО «Ураган»: есть повреждения

02 августа 2024, 11:58

Россияне обстреляли Новогродовку из РСЗО «Ураган»: есть повреждения

Оккупанты обстреляла Новогродовку. Фото: Новогродовская ГВА Оккупанты обстреляла Новогродовку. Фото: Новогродовская ГВА

Российская армия 2 августа в очередной раз атаковала Новогродовку Донецкой области. Известно о повреждениях, информация о пострадавших и погибших не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе Новогродовской областной военной администрации.

«Утром российские войска обстреляли город из РСЗО «Ураган». Повреждены административное здание, жилые дома и школьный автобус», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей эвакуироваться в более безопасные регионы. Для получения подробной информации по эвакуации нужно обращаться по телефону 050-187-94-75.

Ранее мы писали, что 1 августа примерно в 23:05 оккупационные войска России сбросили авиабомбу ФАБ-500 на город Селидово Донецкой области.

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