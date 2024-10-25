ЗСУ знищили російський «Ураган»

"Роніни" зі складу 65-ї ОМБр знищили російську РСЗВ БМ-27 "Ураган". Фото: кадр із відео

Військові підрозділи «Роніни» зі складу 65-ї ОМБр знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган». Відео ураження оприлюднили на сторінці підрозділу.







Ударний дрон влучив у напрямні для ракет, що, однак, не призвело до детонації боєкомплекту. Проте це не завадило машині вигоріти, пише «Мілітарний».



За даними міжнародного OSINT-проєкту Oryx, з початку повномасштабного російського вторгнення було підтверджено знищення або втрату іншим шляхом щонайменше 89 установок цього типу.



Раніше стало відомо, що армія РФ за добу втратила 1630 солдатів та 34 артсистеми.