ЗСУ знищили російський «Ураган»

Військові підрозділи «Роніни» зі складу 65-ї ОМБр знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган». Відео ураження оприлюднили на сторінці підрозділу.
Ударний дрон влучив у напрямні для ракет, що, однак, не призвело до детонації боєкомплекту. Проте це не завадило машині вигоріти, пише «Мілітарний».
За даними міжнародного OSINT-проєкту Oryx, з початку повномасштабного російського вторгнення було підтверджено знищення або втрату іншим шляхом щонайменше 89 установок цього типу.
Раніше стало відомо, що армія РФ за добу втратила 1630 солдатів та 34 артсистеми.
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