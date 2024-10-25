Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ЗСУ знищили російський «Ураган»

25 жовтня 2024, 15:20

ЗСУ знищили російський «Ураган»

"Роніни" зі складу 65-ї ОМБр знищили російську РСЗВ БМ-27 "Ураган". Фото: кадр із відео "Роніни" зі складу 65-ї ОМБр знищили російську РСЗВ БМ-27 "Ураган". Фото: кадр із відео

Військові підрозділи «Роніни» зі складу 65-ї ОМБр знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган». Відео ураження оприлюднили на сторінці підрозділу.



Ударний дрон влучив у напрямні для ракет, що, однак, не призвело до детонації боєкомплекту. Проте це не завадило машині вигоріти, пише «Мілітарний».

За даними міжнародного OSINT-проєкту Oryx, з початку повномасштабного російського вторгнення було підтверджено знищення або втрату іншим шляхом щонайменше 89 установок цього типу.

Раніше стало відомо, що армія РФ за добу втратила 1630 солдатів та 34 артсистеми.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
втрати російської техніки БМ-27 «Ураган»

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:19
Новий вид виплат для переселенців схвалив Кабінет міністрів України
13:45
У Селидовому російські військові закріпилися у кварталі багатоповерхівок — Мірошников
12:58
У Бердянську військові зі «Шторм Z» зарізали кадирівця — АТЕШ
11:58
В окупованому Донецьку військова поліція викрала цивільного прямо у супермаркеті
23:25
Головне за день: Росіяни штурмують Селідове. «Зачистки» у Маріуполі
22:35
«ДНР» заявила про поранення пенсіонера під час атаки безпілотника
14:49
«Безпрецедентна зачистка»: поблизу Маріуполя окупанти масово перевіряють місцеве населення
08:58
Російська армія просунулась у Селидовому та двох селах Донецької області — DeepState
23:26
Головне за день: Куди РФ піде далі в Україні? Таємний пункт договору між КНДР та РФ
23:21
Іржавий колір та запах каналізації: в окупованому Маріуполі жителі скаржаться на низьку якість води з-під крана
17:48
На Луганщині окупанти перевіряють місцевий бізнес та його працівників: у ОВА пояснили, з чим це пов'язано
16:58
У Кураховому на Донеччині поліцейські провели евакуацію під прицілом російських дронів
15:52
В окупованому Луганську брак водіїв комунального транспорту: місто на межі колапсу – ОВА
14:15
Воїни 24 ОМБр показали, як зараз виглядає Часів Яр
09:58
Російська армія може розпочати наступ на Запоріжжя — The Economist
08:45
Російські війська окупували Новосадове у Донецькій області
23:00
Головне за день: «Кадировці» розкрадають завод у Маріуполі. РФ прорвала оборону Часового Яру?
22:39
«ДНР» заявила про загибель 1 людини та поранення 8 під обстрілами
16:27
На окупованій Донеччині незаконно засуджено ще одного українського військовополоненого
12:15
У Селидовому війська РФ досягли успіхів на флангах і намагаються різко загострити ситуацію — офіцер ЗСУ
усі новини
16:32
Атака дрона РФ під Томиною Балкою: загинув чоловік, поранено матір і дитину
16:25
Зеленський відмовив Генеральному секретарю ООН у візиті до України
16:24
З початку року ДТЕК виготовив 760 тисяч запчастин для шахт
15:54
Російські військові готуються зустрічати солдатів КНДР у зоні бойових дій: ГУР перехопило розмови окупантів
15:50
Військові долучилися до радіодиктанту національної єдності прямо із Суджанської школи
15:45
Україна та РФ у Катарі обговорювали, як можна прискорити обмін полоненими
15:36
Сирський спростував заяву Путіна про оточення ЗСУ у Курській області РФ
15:20
ЗСУ знищили російський «Ураган»
14:55
Атакують без бронетехніки та повністю не знищують місто: у Нацгвардії розповіли, як війська РФ штурмують Селидове
14:22
Кабмін анонсував створення резерву для будівництва фортифікацій
14:19
Новий вид виплат для переселенців схвалив Кабінет міністрів України
13:45
У Селидовому російські військові закріпилися у кварталі багатоповерхівок — Мірошников
13:39
Армія РФ скинула бомбу на село у Волноваському районі: є пошкодження
13:25
Росія вдосконалила КАБи — тепер вони летять далі
13:18
Rheinmetall передав Україні ще 20 БМП Marder
13:03
Росія 27-28 жовтня застосує перших військових КНДР у війні проти України – розвідка
12:58
У Бердянську військові зі «Шторм Z» зарізали кадирівця — АТЕШ
12:44
У Верховній Раді назвали «моральним банкрутством ООН» візит генсека Гутерреша на саміт БРІКС у Казані
12:20
У Херсоні російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок, поранено двох пенсіонерів
12:15
Удар по відділенню «Нової пошти» на Донеччині: аварійно-рятувальні роботи завершені
усі новини
ВІДЕО
Перехоплення розмови російських військових. Фото: кадр із відео Російські військові готуються зустрічати солдатів КНДР у зоні бойових дій: ГУР перехопило розмови окупантів
25 жовтня, 15:54
"Роніни" зі складу 65-ї ОМБр знищили російську РСЗВ БМ-27 "Ураган". Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російський «Ураган»
25 жовтня, 15:20
«Приліт» у багатоквартирний будинок Херсона. Фото: кадр із відео У Херсоні російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок, поранено двох пенсіонерів
25 жовтня, 12:20
«Дорога смерті» у Курській області. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили техніку РФ на мільйони доларів у Курській області
25 жовтня, 11:30
У російської гаубиці розірвало ствол під час стрільби. Фото: кадр із відео Під час стрільби у російської гаубиці розірвало ствол
25 жовтня, 10:35
Порятунок людей у Лиманській громаді. Фото: кадр із відео «Снаряди зруйнували будинок, а дружина зазнала поранень»: на Донеччині поліцейські під вогнем росіян врятували сім'ї
24 жовтня, 17:01

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір