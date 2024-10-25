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РФ могла втратити за жовтень близько 40 тисяч військових — розвідка Естонії

25 жовтня 2024, 17:58

РФ могла втратити за жовтень близько 40 тисяч військових — розвідка Естонії

За жовтень російська армія могла втратити близько 40 тисяч солдатів пораненими та вбитими. Про це заявив заступник начальника Центру оборонної розвідки Естонії Янек Кессельманн.

«Просування Збройних сил Російської Федерації стало можливим завдяки масованим бомбардуванням, включаючи мінометні обстріли, безпілотники-вбивці та неприцільний вогонь. Цей ефект реалізується за допомогою так званих «брудних атак», у ході яких Росія цинічно витрачає свою робочу силу. Втрати у Росії дуже великі. І цей місяць, схоже, буде одним з найбільших для Росії. За нашими оцінками, за місяць противник втратить близько 40 000 військовослужбовців як поранених, так і вбитих», — сказав Кессельман.

За його словами, Збройні сили Російської Федерації продовжують наступ по всій лінії фронту, завдаючи в середньому 178 ударів на день.

«У минулі вихідні інтенсивність навіть зросла до 210 атак на день, дещо знизившись у другій половині цього тижня. Зокрема, основний фокус атак РФ, як і раніше, припадає на населені пункти Селидове та Курахове на Покровському напрямку Донецької області. Виходячи з відкритих джерел, бачимо, що підрозділи Російської Федерації просунулися в районі між цими населеними пунктами», — резюмував Кессельман.



Раніше ми писали, що український військовослужбовець на умовах анонімності розповів виданню BILD, що Україна недостатньо зброї, тому війна триватиме ще два роки.

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