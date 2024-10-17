Полномасштабная война в Украине продится еще как минимум два года — BILD

Украинский военнослужащий на условиях анонимности рассказал изданию BILD, что у Украины недостаточно оружия, поэтому война продлится еще два года.



«Мы зависим от помощи Запада. На многих участках фронта у нас все еще слишком мало артиллерийских снарядов, и у нас все еще не хватает средств для защиты от российских бомбардировок», — отметил украинский военный.



По его словам, война продлится еще как минимум два года, прежде чем у России закончатся запасы военной техники.



Ранее мы писали, что 16 октября президент Владимир Зеленский в Верховной Раде представил «план победы» Украины. По его словам, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Что он содержит, можно прочитать тут.