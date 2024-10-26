С начала полномасштабной войны на Донетчине пострадали 595 детей

В Украине 583 ребенка погибли и более 1655 получили ранения различной степени тяжести в результате российской агрессии. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



«Более 2238 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 26 октября 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 583 ребенка погибли и более 1655 получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.



Более всего пострадало детей в таких областях: Донецкой — 595, Харьковской — 454, Днепропетровской — 183, Херсонской — 181, Киевской — 133, Запорожской — 145.



В Офисе генпрокурора напоминают, что 25 октября в результате атаки вражеских БпЛА на Киев погибла 14-летняя девочка, в Днепре также погибла 14-летняя девочка. Ранены 4 детей: 2 мальчика и 2 девочки. Из-за сброса взрывного предмета на гражданский автомобиль в Херсонском районе Херсонской области был травмирован 11-летний мальчик.