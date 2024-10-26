З початку повномасштабної війни на Донеччині постраждали 595 дітей

В Україні 583 дитини загинули та понад 1655 дістали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок російської агресії. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



«Понад 2238 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 26 жовтня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 583 дитини загинули та понад 1655 дістали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.



Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 595, Харківській — 454, Дніпропетровській — 183, Херсонській — 181, Київській — 133, Запорізькій — 145.



В Офісі генпрокурора нагадують, що 25 жовтня внаслідок атаки ворожих БПЛА на Київ загинула 14-річна дівчинка, у Дніпрі також загинула 14-річна дівчинка. Поранено 4 дітей: 2 хлопчики та 2 дівчинки. Через скидання вибухового предмета на цивільний автомобіль у Херсонському районі Херсонської області було травмовано 11-річного хлопчика.