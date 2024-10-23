В Покровске остается 59 детей, в Мирнограде эвакуировали всех несовершеннолетних — Филашкин

В ОВА рассказали о ситуации с эвакуацией детей из прифронтовых городов Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин

Из Мирнограда уже эвакуировали всех детей, в Покровске все еще осталось 59. Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.



«За последние два месяца выехало более 30 тысяч человек, из города Мирноград более 2500 тысяч детей, которые находились, выехали все. 59 детей осталось в Покровске. Люди выезжают, эвакуация продолжается», — отметил он.



По словам Филашкина, благодаря поддержке международных партнеров, «мы сумели улучшить ситуацию с водоснабжением на севере области, где россияне активно уничтожают водную инфраструктуру».



Начальник военной администрации добавил, что в Покровске подают воду с 18:00 до 22:00, утром — с 6:00 до 9:00. В Краматорске — утром и вечером. Филашкин заявил, что власти «к зиме готовятся очень плодотворно».



Кроме того, чиновник заявил, что крупные города Донетчины будут с теплом — Краматорск, Славянск. Дружковка и Доброполье.



Ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате атак три района попали под российские удары, много повреждений, есть жертвы и пострадавшие.



