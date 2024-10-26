В селе Балка Журавка Луганской области 54-летний Иван и его 57-летняя гражданская жена Ольга более 10 дней скрывались в подвалах от российских обстрелов. Их историю рассказали в полиции Луганщины.



Супруги выходили на улицу только тогда, когда приходилось менять подвалы на более уцелевшие.



15 и 16 октября они были ранены, когда войска РФ с помощью fpv-дронов устроили охоту на гражданских.



«23 октября ночью к полицейским сводного отряда ГУ НП в Луганской области поступила информация от военнослужащих 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго о том, что к ним обратились раненые мужчина с женщиной, которые хотят эвакуироваться. Учитывая сложную ситуацию с безопасностью, полицейские определились с логистикой эвакуационного экипажа и помогли выехать супругам», — рассказали правоохранители.



Экипаж доставил мужчину и женщину в больницу, где медики диагностировали у спасенных минно-взрывные травмы и осколочные ранения.