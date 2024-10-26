Десять днів ховалися від обстрілів у підвалах, але дістали поранень — історія евакуйованої пари з Луганщини

У селі Балка Журавка Луганської області 54-річний Іван та його 57-річна цивільна дружина Ольга понад 10 днів переховувалися у підвалах від російських обстрілів. Їхню історію розповіли у поліції Луганщини.



Подружжя виходило надвір тільки тоді, коли доводилося міняти підвали на більш вцілілі.



15 та 16 жовтня їх було поранено, коли війська РФ за допомогою fpv-дронів влаштували полювання на цивільних.



«23 жовтня вночі до поліцейських загону ГУ НП на Луганщині надійшла інформація від військовослужбовців 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго про те, що до них звернулися поранені чоловік з жінкою, які хочуть евакуюватися. Враховуючи складну ситуацію з безпекою, поліцейські визначилися з логістикою евакуаційного екіпажу та допомогли виїхати подружжю», — розповіли правоохоронці.



Екіпаж доправив чоловіка та жінку до лікарні, де медики діагностували у врятованих мінно-вибухові травми та осколкові поранення.