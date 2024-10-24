С оккупированной Херсонщины эвакуировали трёхлетнюю девочку

С временно оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать трехлетнюю девочку. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«Сейчас ребенок с семьей находится на подконтрольной Украине территории. Они - в безопасности, получают необходимую поддержку», — написал Прокудин.



Только в этом году удалось эвакуировать из российской оккупации 218 детей с левобережной Херсонщины.



Ранее сообщалось, что на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще четырех детей.