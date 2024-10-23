В Курахово Донецкой области полицейские провели эвакуацию под прицелом российских дронов

Под прицелом российских беспилотников провели эвакуацию местных жителей из Курахово Донецкой области полицейские из группы «Белый ангел». Об этом сегодня сообщила полиция Донецкой области.

Отмечается, что одну женщину группа забрала практически с передовой, прорвавшись к ней на скорости 150 км/ч. Позже окажется, что полицейские спасли ей жизнь дважды.

Другую, с тяжелыми ранениями, с большой осторожностью доставили к врачам под прицелом десятков ударных дронов россиян.

«Дороги возле города Курахово почти непроездные – каждые 5-15 минут их патрулируют российские беспилотники», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября российские войска обстреляли города Мирноград и Курахово Донецкой области. В Курахово повреждены пятиэтажка и административное здание. Погиб один человек, еще один – получил ранения.