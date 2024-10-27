Россия оккупировала Левадное в Запорожской области — DeepState

Сегодня, 27 октября, стало известно, что российская армия оккупировала Левадное в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Левадное — поселок в Малиновской громаде Пологовского района Запорожской области. Он расположен в 10 км от Донецкой области.
По данным аналитического канала, ВС РФ также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.
Напомним, оккупанты продвигаются в Селидово, снимая пропагандистские фильмы в оккупации.
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