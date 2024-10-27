Россия оккупировала Левадное в Запорожской области — DeepState

ВС РФ оккупировали Левадное на Запорожье. Фото: карта DeepState

Сегодня, 27 октября, стало известно, что российская армия оккупировала Левадное в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Левадное — поселок в Малиновской громаде Пологовского района Запорожской области. Он расположен в 10 км от Донецкой области.



По данным аналитического канала, ВС РФ также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.



Напомним, оккупанты продвигаются в Селидово, снимая пропагандистские фильмы в оккупации.