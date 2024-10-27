Росія окупувала Левадне в Запорізькій області — DeepState

ЗС РФ окупували Левадне на Запоріжжі. Фото: карта DeepState

Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що російська армія окупувала Левадне у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Левадне - селище в Малинівській громаді Пологівського району Запорізької області. Воно розташоване за 10 км від Донецької області.



За даними аналітичного каналу, ЗС РФ також просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі.



Нагадаємо, окупанти просуваються в Селидовому, знімаючи пропагандистські фільми в окупації.