Оккупанты продвигаются в Селидово, РФ снимает пропагандистские фильмы в оккупации — дайджест ►

Ситуация в Селидово Донецкой области — критическая — туда продвигаются российские войска.



В планах у России, вероятно, наладить работу портов в захваченных украинских городах: Мариуполе, Бердянске, Геническе, Скадовске.



Дончане жалуются: отопления нет даже в детсадах и школах.



Оккупированные территории для РФ — площадка для съемок так называемого патриотического кино.



Об этих, а также о других важных событиях в оккупации рассказывает проект «За гранью».