Оккупанты продвигаются в Селидово, РФ снимает пропагандистские фильмы в оккупации — дайджест ►

Ситуация в Селидово Донецкой области — критическая — туда продвигаются российские войска.
В планах у России, вероятно, наладить работу портов в захваченных украинских городах: Мариуполе, Бердянске, Геническе, Скадовске.
Дончане жалуются: отопления нет даже в детсадах и школах.
Оккупированные территории для РФ — площадка для съемок так называемого патриотического кино.
Об этих, а также о других важных событиях в оккупации рассказывает проект «За гранью».
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