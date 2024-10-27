Армия РФ ударила по энергoобъектам Сумской области

Сегодня, 27 октября, Россия нанесла авиаудар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района Сумской области, применив БпЛА «Шахед». Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.



«На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. В ходе противовоздушных боёв боевыми расчётами Сухопутных войск ВСУ и добровольцами были уничтожены три российских беспилотника», — отметили в областной военной администрации.



Напомним, число пострадавших в Днепре от ночного ракетного удара возросло до 21 человека.