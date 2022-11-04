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Сумская ОВА показала последствия массированного обстрела области

04 ноября 2022, 16:12

Сумская ОВА показала последствия массированного обстрела области

Российская армия в течение часа обстреливала пограничное село Белопольской общины Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«На мирных жителей враг направил 28 снарядов из САУ. Повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения», - написал он, отметив, что были прямые попадания в один из домов. От российских снарядов, как рассказал Живицкий, остались сквозные дыры в крышах, разбиты стены, уничтожено имущество местных жителей.

По предварительным данным главы Сумской ОВА, люди не пострадали.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска осуществляют попытки прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе Сватово-Кременной в Луганской области.

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