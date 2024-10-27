Армія РФ завдала удару по енергооб'єктах Сумської області

Сьогодні, 27 жовтня, Росія завдала авіаудару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району Сумської області, застосувавши БпЛА «Шахед». Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.



«На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. В ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено 3 російських безпілотники», — зазначили в обласній військовій адміністрації.



Нагадаємо, кількість постраждалих у Дніпрі від нічного ракетного удару зросла до 21 людини.