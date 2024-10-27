Россияне нанесли 3 058 ударов по Донетчине: двое погибших, 9 раненых, в том числе 4 полицейских

За прошедшие сутки россияне убили двух жителей Донетчины, ранив девять гражданских и 4 полицейских. Захватчики нанесли 3 058 ударов по линии фронта и жилому сектору. Информацию об атаках опубликовала пресс-служба полиции Донецкой области.
По данным правоохранителей, под огнем находились 8 населенных пунктов: города Константиновка, Курахово, Николаевка, Торецк, села Константинополь, Марково, Раздольное и Сонцовка.
Повреждены 70 гражданских объектов, из них 22 жилых дома:
Кроме гражданских лиц, из-за российских обстрелов ранения получили четверо полицейских, один находится в тяжелом состоянии.
Россияне нанесли 3 058 ударов по Донетчине. Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что армия РФ ударила по энергoобъектам Сумской области.
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