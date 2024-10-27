Россияне нанесли 3 058 ударов по Донетчине: двое погибших, 9 раненых, в том числе 4 полицейских

Россияне нанесли 3 058 ударов по Донетчине. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки россияне убили двух жителей Донетчины, ранив девять гражданских и 4 полицейских. Захватчики нанесли 3 058 ударов по линии фронта и жилому сектору. Информацию об атаках опубликовала пресс-служба полиции Донецкой области.



По данным правоохранителей, под огнем находились 8 населенных пунктов: города Константиновка, Курахово, Николаевка, Торецк, села Константинополь, Марково, Раздольное и Сонцовка.

Повреждены 70 гражданских объектов, из них 22 жилых дома:

На Константиновку войска ВС РФ сбросили две бомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК — погиб человек, еще трое мирных жителей получили травмы. Повреждены 2 многоквартирных и 10 частных домов, админздания, 26 гражданских авто, газопроводы, электросети;

Ударом по Николаевке оккупанты убили гражданского, повредили гражданские автомобиль и мотоцикл, линию электропередач;

Константинополь Россия накрыла из РСЗО «Торнадо-С» — двое жителей травмированы, разрушениям подверглись три частных дома и автомобиль;

В Курахово в результате атаки российского дрона ранения получили мужчина и пожилая женщина;

Один раненый в Торецке и один — в Солнцево;

В Марково повреждены 4 частных дома, в Раздольном — три;

Кроме гражданских лиц, из-за российских обстрелов ранения получили четверо полицейских, один находится в тяжелом состоянии.

Россияне нанесли 3 058 ударов по Донетчине. Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что армия РФ ударила по энергoобъектам Сумской области.