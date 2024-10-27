Росіяни завдали 3 058 ударів по Донеччині: двоє загиблих, 9 поранених, зокрема 4 поліцейських

Росіяни завдали 3 058 ударів по Донеччині. Фото: Нацполіція

Минулої доби росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранивши дев'ять цивільних та 4 поліцейських. Загарбники завдали 3058 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Інформацію про атаки опублікувала пресслужба поліції Донецької області.



За даними правоохоронців, під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Торецьк, села Константинопіль, Маркове, Роздольне та Сонцівка.

Пошкоджено 70 цивільних об'єктів, з них 22 житлові будинки:

На Костянтинівку війська ЗС РФ скинули дві бомби «ФАБ-250» з модулем УМПК – загинула людина, ще троє мирних мешканців дістали травми. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 10 приватних будинків, адмінбудівлі, 26 цивільних авто, газопроводи, електромережі;

Ударом по Миколаївці окупанти вбили цивільну особу, пошкодили цивільні автомобіль і мотоцикл, лінію електропередач;

Костянтинопіль Росія накрила з РСЗВ «Торнадо-С» - двоє жителів травмовані, руйнувань зазнали три приватних будинки та автомобіль;

У Кураховому внаслідок атаки ворожого дрону поранення отримали чоловік і літня жінка;

Один поранений у Торецьку та один – у Сонцівці;

У Марковому пошкоджено 4 приватних будинки, в Роздольному - три;

Крім цивільних осіб, через російські обстріли поранення дістали четверо поліцейських, один перебуває у важкому стані.

Росіяни завдали 3058 ударів по Донеччині. Фото: Нацполіція

Раніше повідомлялося, що армія РФ вдарила по енергооб'єктах Сумської області.