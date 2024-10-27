Росіяни завдали 3 058 ударів по Донеччині: двоє загиблих, 9 поранених, зокрема 4 поліцейських

Минулої доби росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранивши дев'ять цивільних та 4 поліцейських. Загарбники завдали 3058 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Інформацію про атаки опублікувала пресслужба поліції Донецької області.
За даними правоохоронців, під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Торецьк, села Константинопіль, Маркове, Роздольне та Сонцівка.
Пошкоджено 70 цивільних об'єктів, з них 22 житлові будинки:
Крім цивільних осіб, через російські обстріли поранення дістали четверо поліцейських, один перебуває у важкому стані.
Росіяни завдали 3058 ударів по Донеччині. Фото: Нацполіція
Раніше повідомлялося, що армія РФ вдарила по енергооб'єктах Сумської області.
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