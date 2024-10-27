ВСУ уничтожили две САУ 2С7 «Пион» под Горловкой. Фото: кадр из видео

Сразу две самоходных пушки большой мощности 2С7 «Пион» уничтожили бойцы батальона беспилотных систем 100 ОМБр. Видео уничтожения техники РФ опубликовала 100-я отдельная механизированная бригада.







«Примечательно, что произошло это в глубоком тылу врага - в 25 км от линии фронта, возле оккупированного российскими войсками украинского города Горловка! Техника уничтожена снайперскими сбросами с дрона-«бомбера» Nemesis», — говорится в описании к видео.



Корректировку удара осуществляли аэроразведчики Объединенной штурмовой бригада Национальной полиции Украины «Лють».

ВСУ уничтожили две САУ 2С7 «Пион» под Горловкой. Фото: кадр из видео

ВСУ уничтожили две САУ 2С7 «Пион» под Горловкой. Фото: кадр из видео

Ранее пограничники дронoм уничтожили блиндаж и машину оккупантов. Напомним, десантники 95 ОДШБр «накрыли» группу кадыровцев в Курской области.