ЗСУ знищили дві САУ 2С7 «Піон» під Горлівкою. Фото: кадр із відео

Відразу дві самохідні гармати великої потужності 2С7 «Піон» знищили бійці батальйону безпілотних систем 100 ОМБр. Відео знищення техніки РФ опублікувала 100-та окрема механізована бригада.







«Примітно, що сталося це в глибокому тилу ворога - за 25 км від лінії фронту, біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка! Техніку знищено снайперськими скидами з дрона-«бомбера» Nemesis», - йдеться в описі відео.



Корегування удару здійснювали аеророзвідники Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».

ЗСУ знищили дві САУ 2С7 «Піон» під Горлівкою. Фото: кадр із відео

ЗСУ знищили дві САУ 2С7 «Піон» під Горлівкою. Фото: кадр із відео

Раніше прикордонники дроном знищили бліндаж і машину окупантів. Нагадаємо, десантники 95 ОДШБр «накрили» групу кадировців у Курській області.