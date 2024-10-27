Пограничники дронoм уничтожили блиндаж и машину оккупантов

Пограничники уничтожили блиндаж и машину оккупантов дроном. Фото: ГПСУ

Сотрудники Государственной погранслужбы Украины показали, как уничтожили с помощью дрона блиндаж и машину оккупантов РФ. Видео удара служба опубликовала в телеграм-канале.



«Взрывная доставка от пограничников. Аэроразведчики Харьковского отряда ловко "залетели" во вражеские блиндажи и машину оккупантов», — отметили в ГПСУ.



Кроме того на Харьковском направлении противник семь раз штурмовал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.



Ранее сообщалось, что ПВО Украины сбила ночью 41 из 80 российских БпЛА.