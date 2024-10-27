Десантники «накрыли» группу кадыровцев в Курской области: остались в живых только двое

Бойцы 95 ОДШБр разбили группу кадыровцев на Курщине. Фото: кадр из видео

Военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой бригады на Курщине вступили в бой с группой кадыровцев, лишь двое оккупантов остались живы.



«95 бригада уничтожила группу "Ахмат-силы". Бойцы, которые сдались в плен — получили медицинскую помощь. Все остальные погибли», — говорится в опубликованном видео.



Ранее сообщалось, что продолжается операция в Курской области. Авиация россиян продолжает бомбить свои села и города.



За минувшие сутки российские самолеты нанесли 30 авиударов 45 КАБами по собственной территории.



Напомним, пограничники дронoм уничтожили блиндаж и машину оккупантов.