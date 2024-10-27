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Десантники «накрыли» группу кадыровцев в Курской области: остались в живых только двое

27 октября 2024, 12:00

Десантники «накрыли» группу кадыровцев в Курской области: остались в живых только двое

Бойцы 95 ОДШБр разбили группу кадыровцев на Курщине. Фото: кадр из видео Бойцы 95 ОДШБр разбили группу кадыровцев на Курщине. Фото: кадр из видео

Военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой бригады на Курщине вступили в бой с группой кадыровцев, лишь двое оккупантов остались живы. 

«95 бригада уничтожила группу "Ахмат-силы". Бойцы, которые сдались в плен — получили медицинскую помощь. Все остальные погибли», — говорится в опубликованном видео. 

Ранее сообщалось, что продолжается операция в Курской области. Авиация россиян продолжает бомбить свои села и города.

За минувшие сутки российские самолеты нанесли 30 авиударов 45 КАБами по собственной территории.

Напомним, пограничники дронoм уничтожили блиндаж и машину оккупантов.

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