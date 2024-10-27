Российская армия атаковала Херсон: жертвы у почтового отделения

Российская армия атаковала Херсон, убит мужчина. Фото: Прокудин

Российская армия в очередной раз атаковала Херсон, снаряды попали вблизи почтового отделения, убив мужчину. Об этом в телеграм написал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«К сожалению, один человек погиб на месте. Сейчас личность мужчины устанавливают. Ранения получил 45-летний херсонец. У него - взрывная травма, контузия, а также осколочные ранения головы, спины и ног. Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи», — уточнил он.



Ранее появилась информация, что российские оккупанты сбрасывают взрывчатку на машины, в том числе «скорые» и «маршрутки».