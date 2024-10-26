В Херсонской области в результате ночных обстрелов со стороны российских войск погибли два мирных жителя. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.



«По данным следствия, 26 октября около 00:40 военные армии РФ сбросили взрывчатку с дрона в Киндейке. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Около 2:40 враг из артиллерии обстрелял Белозерку. Попали по дому. Из-под завалов деблокировано тело женщины», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.



Также ночью российские военные обстреляли Херсон. В тяжелом состоянии в больницу доставлен мужчина, который в момент атаки находился в доме.



Начато расследование.

Число погибших в Днепре в результате ночной ракетной атаки возросло до 4 человек, сообщает министерство внутренних дел. Еще 20 человек ранены. А число пострадавших от атаки БпЛА по Соломенскому району Киева увеличилось до шести.