Російська армія атакувала Херсон: жертви біля поштового відділення

Російська армія атакувала Херсон, убито чоловіка. Фото: Прокудін

Російська армія вкотре атакувала Херсон, снаряди влучили поблизу поштового відділення, вбивши чоловіка. Про це у телеграм написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«На жаль, одна людина загинула на місці. Нині особу чоловіка встановлюють. Поранення дістав 45-річний херсонець. В нього - вибухова травма, контузія, а також уламкові поранення голови, спини та ніг. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги», – уточнив він.



Раніше з'явилася інформація, що російські окупанти скидають вибухівку на машини, у тому числі «швидкі» та «маршрутки».