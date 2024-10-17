Окупанти скидають вибухівку на машини, зокрема «швидкі» і «маршрутки» — Прокудін

Окупанти скидають вибухівку на автомобілі, включно зі «швидкими». Фото: ДСНС Херсонщини

Росіяни з БпЛА продовжують тероризувати Херсонщину, окупанти скидають вибухівку на машини, зокрема «швидкі» та «маршрутки», людей, які йдуть вулицею чи пересуваються на велосипеді. Про це розповів в ефірі телемарафону начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.







«Впродовж вересня окупанти понад 2700 разів атакували область з дронів, а з початку жовтня – ще близько 1500 разів», — заявив голова Херсонської ОВА.



За словами Прокудіна, лише з першого дня осені через удари ворожих БпЛА загинули 14 людей, ще 206 дорослих і 3 дітлахів – травмовані.



Нагадаємо, в обід росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки, внаслідок атаки окупантів загинули дві жінки.