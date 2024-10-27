Батальон «К2» затрофеил российский экспортный танк Т-90С

Воины механизированного батальона «К2» 54-й отдельной механизированной бригады имени гетьмана Ивана Мазепы захватили российский экспортный танк Т-90С. Соответствующее видео появилось в Instagram танкиста батальона Александра Афанасьева, пишет «Милитарный».



Исследователь бронетехники Андрей Тарасенко в своем телеграм-канале детализирует, что наиболее заметное отличие Т-90С от Т-90А — трапециевидный «индийский» блок ДЗ, который устанавливается вместо малополезного прожектора «Штора».



Захваченный Т-90C оснащен антидроновим «мангалом», средствами радиоэлектронного противодействия, телевизионными камерами для осмотра и самодельным тралом.



Напомним, что экспортные боевые машины российского производства не впервые применяются на полях российско-украинской войны, ранее их зафиксировали еще в 2022 году.