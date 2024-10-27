Батальйон «К2» затрофеїв російський експортний танк Т-90С

Воїни механізованого батальйону «К2» 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи захопили російський експортний танк Т-90С. Відповідне відео з'явилося в Instagram танкіста батальйону Олександра Афанасьєва, пише «Мілітарний».



Дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко у своєму телеграм-каналі деталізує, що найпомітніша відмінність Т-90С від Т-90А — трапецієподібний «індійський» блок ДЗ, який встановлюється замість малокорисного прожектора «Штора».



Захоплений Т-90C оснащений антидроновим «мангалом», засобами радіоелектронної протидії, телевізійними камерами для огляду та саморобним тралом.



Нагадаємо, що експортні бойові машини російського виробництва не вперше застосовуються на полях російсько-української війни, раніше їх зафіксували ще 2022 року.