Удар авиабомбами по Константиновке: в больнице умер пострадавший полицейский

Погиб полицейский из Константиновки в результате российской атаки. Фото: полиция

В городе Константиновка Донецкой области в результате российского обстрела 26 октября погиб полицейский Виталий Сердюк, еще двое правоохранителей получили ранения. Ему было 42 года. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В ведомстве отметили, что российские захватчики сбросили авиационные бомбы, Сердюк получил тяжелое ранение, медики боролись за его жизнь.



«Полицейский по логистике, старший сержант полиции Виталий Сердюк работал в Константиновке. От тяжелых ран Виталий умер в госпитале. Без отца остались двое детей», — говорится в сообщении.



У Сердюка осталась мать, брат, жена, 17-летняя дочь и 6-летний сын.



Ранее мы писали, что днем 26 октября оккупанты сбросили на Константиновку две ФАБ-250. Повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки, 2 админздания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, 2 газопровода и 2 линии электропередач.