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Россия сбросила две авиабомбы на Константиновку: есть жертвы и разрушения

26 октября 2024, 21:35

Россия сбросила две авиабомбы на Константиновку: есть жертвы и разрушения

Россия сбросила две авиабомбы на Константиновку: есть жертвы и разрушения

Один человек погиб и трое ранены в результате авиабомбовых ударов по Константиновке днем 26 октября. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации. 

Оккупанты сбросили на город две ФАБ-250 сегодня днем. Все раненые получили необходимую медицинскую помощь.

Повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки, 2 админздания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, 2 газопровода и 2 линии электропередач.

За сутки полиция Донецкой области зафиксировала 2 511 российских ударов по линии фронта и жилому сектору. Как сообщили правоохранители, оккупанты стреляли по пяти населенным пунктам Донетчины: городе Торецк, поселке Донецкое, селах Веролюбовка, Максимовка, Рай-Александровка.

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