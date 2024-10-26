Россия сбросила две авиабомбы на Константиновку: есть жертвы и разрушения

Один человек погиб и трое ранены в результате авиабомбовых ударов по Константиновке днем 26 октября. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



Оккупанты сбросили на город две ФАБ-250 сегодня днем. Все раненые получили необходимую медицинскую помощь.



Повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки, 2 админздания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, 2 газопровода и 2 линии электропередач.



За сутки полиция Донецкой области зафиксировала 2 511 российских ударов по линии фронта и жилому сектору. Как сообщили правоохранители, оккупанты стреляли по пяти населенным пунктам Донетчины: городе Торецк, поселке Донецкое, селах Веролюбовка, Максимовка, Рай-Александровка.