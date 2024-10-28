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Удар авіабомбами по Костянтинівці: у лікарні помер постраждалий поліцейський

28 жовтня 2024, 14:54

Удар авіабомбами по Костянтинівці: у лікарні помер постраждалий поліцейський

Загинув поліцейський із Костянтинівки внаслідок російської атаки. Фото: поліція Загинув поліцейський із Костянтинівки внаслідок російської атаки. Фото: поліція

У місті Костянтинівка Донецької області внаслідок російського обстрілу 26 жовтня загинув поліцейський Віталій Сердюк, ще двоє правоохоронців зазнали поранень. Йому було 42 роки. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

 У відомстві зазначили, що російські загарбники скинули авіаційні бомби, Сердюк отримав тяжке поранення, медики боролися за його життя.

«Поліцейський із логістики, старший сержант поліції Віталій Сердюк працював у Костянтинівці. Від тяжких ран Віталій помер у шпиталі. Без батька залишилося двоє дітей», — йдеться у повідомленні.

У Сердюка залишилася мати, брат, дружина, 17-річна донька та 6-річний син.

 Раніше ми писали, що вдень 26 жовтня окупанти скинули на Костянтинівку дві ФАБ-250. Пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудинки, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, 2 газопроводи та 2 лінії електропередач.

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