Зеленский впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом

Зеленский в Исландии. Фото: ОП

В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский впервые с рабочим визитом прибыл в Исландию. Глава государства примет участие в четвертом саммите Украина — Северная Европа и проведет двусторонние переговоры с его участниками. Об этом он сообщил в Телеграм.



«Будем говорить о поддержке Плана победы и о вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов», — написал он.



Глава государства примет участие в четвертом саммите Украина — Северная Европа и проведет двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Также украинский лидер встретиться с президентом страны и представителями парламента страны-хозяйки и примет участие в заседании Северного совета.



«Страны Северной Европы — наши принципиальные и решительные союзники, а площадка Украина — Северная Европа — один из самых эффективных наших многосторонних форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать ее полный потенциал», — резюмировал Зеленский.



Напомним, что Владимир Зеленский в Верховной Раде представил план победы Украины. Один из пунктов плана — приглашение страны в НАТО сейчас.