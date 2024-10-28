Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом

Зеленський приїхав до Ісландії. Фото: ОП

У понеділок, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський уперше з робочим візитом прибув до Ісландії. Глава держави візьме участь у четвертому саміті Україна — Північна Європа та проведе двосторонні переговори з його учасниками. Про це він повідомив у Телеграм.



«Говоритимемо про підтримку Плану перемоги та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів», — написав він.



Глава держави візьме участь у четвертому саміті Україна — Північна Європа та проведе двосторонні переговори з його учасниками: прем'єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Також український лідер зустрінеться з президентом країни та представниками парламенту країни-господарки та візьме участь у засіданні Північної ради.



«Країни Північної Європи – наші принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна – Північна Європа – один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал», — резюмував Зеленський.



Нагадаємо, що Володимир Зеленський у Верховній Раді подав план перемоги України. Один із пунктів плану — запрошення країни до НАТО зараз.