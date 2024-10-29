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Російські війська обстріляли Херсон, загинув літній чоловік

29 жовтня 2024, 10:20

Російські війська обстріляли Херсон, загинув літній чоловік

Сьогодні, орієнтовно о 08:45, російські війська атакували Херсон, вбивши 62-річного чоловіка. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що чоловік у момент обстрілу перебував на подвірʼї та дістав поранення несумісні з життям.

«Мої співчуття рідним загиблого. Попередньо, є ще постраждалі. Інформація уточнюється», - додав голова Херсонської ОВД.

Нагадаємо, росіяни атакували авто біля Гаврилівки, загинули дві жінки.

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