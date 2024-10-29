У Києві опалювальний сезон розпочнеться з 30 жовтня — Кличко

З 30 жовтня у Києві розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



«Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання. Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня», — заявив глава столиці.



Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва потрібно близько 7 днів.



Нагадаємо, мешканцям Донецької та Луганської областей нададуть одноразову грошову допомогу протягом опалювального сезону 2024/2025.