Российские войска пытались продвинуться вблизи Грековки и Балки Журавки на Луганщине

За минувшие сутки, 29 октября, российская армия пыталась продвинуться вблизи Грековки и Балки Журавки (ранее — Невское) Луганской области. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Наши защитники отбили все атаки россиян на Лиманском направлении. Там противник пытался продвинуться вблизи Грековки и Балки Журавки, но не имел успеха», — отметил он.



По словам Лысогора, российские оккупанты попытались вытеснить украинских военных с позиций в Белогоровке.



Россияне обстреливает населенные пункты Луганской области с помощью различных видов вооружения. В частности, 29 октября, в район Балки Журавки (ранее — Невское) было направлено 24 БПЛА.







Ранее мы писали, что атакующие усилия россияне сосредоточили на Лиманском участке фронта.