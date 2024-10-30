Російські війська намагалися просунутися поблизу Греківки та Балки Журавки на Луганщині

Минулої доби, 29 жовтня, російська армія намагалася просунутися поблизу Греківки та Балки Журавки (раніше — Невське) Луганської області. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Наші захисники відбили усі атаки росіян на Лиманському напрямі. Там противник намагався просунутися поблизу Греківки та Балки Журавки, але не мав успіху», — зазначив він.



За словами Лисогора, російські окупанти спробували витіснити українських військових з позицій у Білогорівці.



Росіяни обстрілюють населені пункти Луганської області за допомогою різноманітних видів озброєння. Зокрема, 29 жовтня, до району Балки Журавки було направлено 24 БПЛА.



Раніше ми писали, що атакуючі зусилля росіяни зосередили Ліманському ділянці фронту.