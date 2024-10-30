В Кремле хотят засекретить информацию о деятельности «органов власти» в оккупации: Лысогор рассказал о последствиях

На временно оккупированных территориях не будет доступа к деятельности так называемых органов власти. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«В Кремле рассматривают законопроект, по которому будет засекречена информация о деятельности оккупационных органов власти, в том числе и в так называемой «ЛНР», — отметил он.



Лысогор заявил, что это позволит скрывать преступления захватчиков, в том числе и военные.



По словам начальника Луганской ОВА, известно, что уже введены ограничения доступа к информации о социально-экономическом положении оккупированных территорий, которые имеют катастрофический дефицит бюджета.





Ранее мы писали, что оккупированные территории начали готовить к выборам в Госдуму РФ, которые должны состояться в 2026 году.