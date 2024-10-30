СБУ задержала ученого из Харькова, помогавшего РФ улучшать «Шахеды»

СБУ задержала ученого, помогавшего РФ модернизировать «Шахеды». Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове ученого, который работал на военно-промышленный комплекс РФ и помогал оккупантам модернизировать «Шахеды». Об этом информирует пресс-центр СБУ.







Им оказался 72-летний ученый-механик, который по заказу россиян разрабатывал чертежи для усовершенствования дронов-камикадзе «Шахед». В частности, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок.



По данным следствия, фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, который производит агрегаты для беспилотников.



Это предприятие с 2023 года тесно сотрудничает с компанией РФ, занимающейся производством ударных дронов «Шахед», которые в России маркируют под названием «Герань-2».

Коллаборант занимался модернизацией двигателей и катапультных установок. Фото: СБУ

Как установило расследование, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковщины в РФ.



Там он устроился в московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов для вооруженных сил РФ.



Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).



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