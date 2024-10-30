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СБУ затримала вченого з Харкова, який допомагав РФ покращувати «Шахеди»

30 жовтня 2024, 14:22

СБУ затримала вченого з Харкова, який допомагав РФ покращувати «Шахеди»

СБУ затримала вченого, який допомагав РФ модернізувати «Шахеди». Фото: СБУ СБУ затримала вченого, який допомагав РФ модернізувати «Шахеди». Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові вченого, який працював на військово-промисловий комплекс РФ та допомагав окупантам модернізувати «Шахеди». Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Ним виявився 72-річний вчений-механік, який розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу «Шахед». Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.

За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.

Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює з компанією РФ, що займається виробництвом ударних дронів «Шахед», які в Росії маркують під назвою «Герань-2».

Колаборант займався модернізацією двигунів і катапультних установок. Фото: СБУ

Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до РФ.

Там він влаштувався московський технологічний університет, у якому займається розробкою дронів для збройних сил РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Раніше Служба безпеки України затримала агента ГРУ РФ, який шпигував у 10 регіонах України.

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