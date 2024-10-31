Оккупанты атаковали Берислав с дрона, ранена женщина

Ориентировочно в 11:20 российские оккупанты ударили из БпЛА по Бериславу, пострадала женщина. Об этом сообщила Херсонская областная государственная администрация.
«Из-за сброса взрывчатки с дрона 42-летняя женщина, которая находилась возле магазина, получила взрывную травму, контузию, осколочные ранения руки и грудной клетки», — говорится в заявлении Херсонской ОВА.
Отмечается, что пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу для оказания медпомощи. Утром РФ также атаковала с БпЛА Корабельный район Херсона, из-за удара 33-летний мужчина получил взрывную травму.
Напомним, российские войска атаковали Херсон, убив 62-летнего мужчину.
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